أزمة النتائج تضرب برشلونة وفالفيردي في مهب الريح

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد بداية قوية لحامل لقب الدوري الإسباني، نادي برشلونة، بدأ الخط البياني للأداء السيئ والنتائج الغير جيدة بالازدياد خلال الجولات الثلاث الأخيرة، وخلال أسبوع واحد لم يستطع خلالها الفريق سوى حصد نقطتين فقط، لتبدأ أصابع الاتهام في الإشارة لأطراف عديدة سواء من خارج الملعب أو داخله.

ولكن على الرغم من هذه الصورة القاتمة لدى مشجعي حامل اللقب المحلي، إلا أن لغة النتائج هي ما تتحدث في النهاية، فرغم هذا العدد الكبير من النقاط التي أهدرت في فترة زمنية قصيرة، إلا أن نتائج الغريم التقليدي ريال مدريد أيضاً، جعلت كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي لا زالت تتربع على الصدارة بفارق الأهداف عن الميرينغي، وكأن شيئاً لم يحدث.

وباستثناء الثنائي المنقذ للبرسا، النجم الأرجنتيني والقائد ليونيل ميسي، وحامي العرين، الألماني تير شتيغن، يمر لاعبو الفريق بفترة واضحة من انعدام الوزن والابتعاد عن الجاهزية الفنية.

وعلى الرغم من أن الفريق بات يمتلك هذا الموسم مقعد بدلاء قوي، تفتح للمدرب خيارات عديدة عند الضرورة، وهو ما لم يكن متاحاً في السنوات الماضية بشكل كبير، يبدو أن المدرب الباسكي لا يحسن التعامل مع الأدوات المتاحة لديه، فعندما يلجأ لإدخال تعديلات على التشكيل والدفع بوجوه جديدة تأتي النتائج السلبية لتضرب بهذه الخطط عرض الحائط.

والحقيقة وما وهو جلي لكل المتابعين للفريق، هو أنه أصبح يستقبل أهدافاً كثيرة وبشكل سهل للغاية، وهو الأمر الذي نبه إليه ميسي في تصريحات له عقب التعادل المخيب أمام أثلتيك بلباو 1-1 على ملعب كامب نو.

وقال ميسي في تصريحاته: "علينا أن نتحسن كثيراً على المستوى الدفاعي، من غير المقبول أننا نستقبل أهدافاً في كل مباراة، الوصول لمرمانا كان أمراً صعباً في الموسم الماضي، واليوم أصبحنا نستقبل هدفاً على الأقل في كل مباراة وبأقل مجهود".

وأصبح الجانب الدفاعي لدى الفريق مشكلة حقيقية قد تطيح بأحلام الكاتالونيين في تحقيق الهدف الأكبر لهم هذا الموسم، وهو حصد لقب دوري الأبطال الغائب من 3 سنوات، خاصة وأن الثنائي الدفاعي صامويل أومتيتي وجيرارد بيكيه، لاسيما الأخير، أصبحا محل انتقادات الجميع بعد مرور نحو شهر فقط على بداية الموسم.

وعلى الرغم من عدم ظهور أومتيتي وبيكيه بالشكل المطلوب، إلا أن فالفيردي يواصل الإصرار على الدفع بهما، في ظل وجود الفرنسي كليمون لونجليه، القادم هذا الصيف من إشبيلية، والبلجيكي توماس فيرمايلين، اللذين لم يشاركا كثيراً منذ بداية الموسم.

وليس خط الدفاع فقط الذي يواجه مشكلة كبيرة، فالوسط أيضاً يفقد كثيراً من قوته في حالة غياب سرجيو بوسكيتس، الذي يعاني بالأساس من تراجع ملحوظ في مستواه، عندما يقرر فالفيردي إراحته بسبب مشاركاته المتواصلة.

ومع الاعتراف بموهبة البرازيلي فيليبي كوتينيو في صناعة اللعب والابتكار في وسط الملعب، إلا أن عدم إجادته للواجب الدفاعي، لا تجعله الخيار الأول لفالفيردي في حالة غياب بوسكيتس، كما أن مواطنه أرثر ميلو لا يشارك بصفة مستمرة، هذا فضلاً عن عدم استعادة التشيلي أرتورو فيدال بعد للياقته البدنية والفنية بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة.

أما في الأمام، فتكمن المشكلة في تذبذب مستوى الثنائي الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي، فالأول معروف بأنه لا يبدأ الموسم بصورة طيبة، والثاني عاد للاختفاء بعد أن أنقذ الفريق في مواجهتي بلد الوليد وريال سوسييداد في الليغا، وإشبيلية في كأس السوبر الإسباني.

ولهذا يمكن تلخيص المشكلة التي يعاني منها الفريق خلال هذه الفترة في غياب التوازن، بداية من الهشاشة في الدفاع والوسط، نهاية بغياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى للمهاجمين، وهو ما تجلى في مباراة بلباو التي شهدت فرصتين واضحتين في العارضة والقائم الأيمن.