الإسباني نادال يتصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة، الإثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

ويحتل نادال المركز الأول برصيد 8760 نقطة، ويليه النجم السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 6900 نقطة.

ولم تشهد نسخة التصنيف الصادرة اليوم أي تغييرات في المراكز الثلاثين الأولى.

ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى:

الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 8760 نقطة.

السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 6900 نقطة.

الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الثالث برصيد 6445 نقطة.

الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المركز الرابع برصيد 5980 نقطة.

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4890 نقطة.

الكرواتي مارين سيليتش في المركز السادس برصيد 4715 نقطة.

النمساوي دومينيك ثيم في المركز السابع برصيد 3825 نقطة.

البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الثامن برصيد 3755 نقطة.

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز التاسع برصيد 3595 نقطة.

الأميركي جون إيسنر في المركز العاشر برصيد 3470 نقطة.