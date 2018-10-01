الأسطورة مارادونا ينصح ميسي بترك المنتخب الأرجنتيني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

نصح الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، ليونيل ميسي، بترك المنتخب الوطني، معتبراً بأنه حُمل بشكل غير عادل مسؤولية فشل الأرجنتين في مونديال روسيا 2018.

وذكر مارادونا خلال حديثه إلى صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، أنه ينصح ميسي بعدم العودة إلى صفوف المنتخب، وأن في كرة القدم الأرجنتينية، يلقون الخطأ دائماً عليه حتى عندما يخسر منتخب فئة تحت 15 عاماً.

وأكد مارادونا، الذي يشرف على تدريب نادي سينالوا المكسيكي من الدرجة الثانية، أن المنتخب الأرجنتيني اليوم لا يلهمه على الإطلاق، والأمر ينطبق على العالم بأسره، معلناً عن خسارته للشغف الرياضي.

وكانت الأرجنتين خرجت من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا بخسارتها أمام فرنسا 3-4، والتي توجت لاحقاً بطلة للعالم.