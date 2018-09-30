بيرنلي يزيد من معاناة كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فشل نادي كارديف سيتي، في تحقيق أول فوز هذا الموسم، وسقط أمام ضيفه بيرنلي 1-2 في المرحلة السابعة، من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتخلف كارديف، العائد إلى الدوري الممتاز بعد أربعة مواسم في المواجهة الأولى، بعد أن افتتح الآيسلندي يوهان غودموندسون التسجيل في الدقيقة الـ 51 لبيرنلي، الساعي إلى تثبيت أقدامه بين أندية النخبة للموسم الثالث توالياً، بيد أن جوش مورفي أعاد له الأمل بعد تسع دقائق بإدراكه التعادل .

لكن الكلمة الأخيرة كانت للويلزي صامويل فوكس، بتسجيله هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة الـ 70، رافعاً رصيد فريقه إلى 7 نقاط نقلته إلى المركز الثاني عشر .

من جانبه، مني كارديف بهزيمته الخامسة، وتوقف رصيده عند نقطتين.