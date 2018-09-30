الفيفا يدرس إجبار المرشحين لجوائزه على الحضور

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إصدار قانون يجبر اللاعبين المرشحين لجوائز الفيفا، على الحضور الإجباري للحفل.

يأتي ذلك على خلفية غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، عن حفل جوائز "الأفضل" لعام 2018 الذي أقيم الإثنين الماضي، في لندن.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن إنفانتينو يعتبر غياب نجمين بحجم كريستيانو "يوفنتوس" وميسي "برشلونة" عن هذا الحفل، بمثابة مقاطعة للفيفا.

لذلك أمر السويسري محاميي الاتحاد الدولي للعبة، بالبحث عن صياغة لإجبار المرشحين لهذه الجائزة، على حضور النسخ القادمة، وفقاً للصحيفة.

وكانت جائزة "الأفضل" هذا العام من نصيب لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، متفوقاً على المرشحين الآخرين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في الملكي، ولاعب يوفنتوس حالياً "المركز الثاني"، ومهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح "المركز الثالث".