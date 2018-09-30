فيورنتينا يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 – صفر، على ضيفه أتالانتا في المرحلة السابعة، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح جوردان فيريتو، التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة الـ 63 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كريستيانو بيراجي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي لقاءات المرحلة، في حين تجمد رصيد أتالانتا، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز السابع عشر .