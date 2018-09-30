نادي مانشستر يونايتد يعيش أسوأ مواسمه منذ 29 عاماً

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد اثنان من اللاعبين القدامى البارزين في مانشستر يونايتد أن النادي يعيش أحد أسوأ مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد الخسارة 1-3 من وست هام يونايتد أمس السبت.

وتعني هذه الخسارة أن يونايتد يمر بأسوأ انطلاقة موسم له في دوري الأضواء منذ 29 عاماً، مما فرض على ريو فرديناند وبول سكولز انتقاد الفريق بشكل لاذع خلال تحليل المباراة بمحطة بي.تي سبورت.

وأكد سكولز بعد الخسارة في إستاد لندن، أن الفريق يعيش فوضى في الوقت الحالي.

وأضاف: هناك حرب داخل النادي كما يبدو بين إد وودوارد "الرئيس التنفيذي"، ومورينيو وبين مورينيو واللاعبين، ولا يبدو أن الوضع مستقر، يبدو أن هناك أخطاء كبيرة تحدث، هل هذه نهاية بعض اللاعبين أم نهاية المدرب؟ لا نعرف.

وأشار فرديناند قائد يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، إلى صعوبة تعامل النادي سواءً مع مسألة إنهاء فترة مورينيو أو حسم مستقبل اللاعبين أصحاب الأداء المنخفض، لكنه أكد أن النادي مجبر على اتخاذ قرارات صارمة.

وتابع، أنه لا يمكن استمرار الوضع بهذا الشكل، وأن الأمور مكشوفة أمام وسائل الإعلام، وهناك حرب داخل غرف الملابس وربما يحتشد اللاعبون في صف واحد ضد مورينيو وجهازه، إذا استمر الوضع هكذا سيقضي النادي أحد أسوأ المواسم في تاريخه.

واتبع مورينيو خطة جديدة بالاعتماد على 3 مدافعين، وأعاد لاعب الوسط سكوت مكتوميناي إلى قلب الدفاع لكنه استقبل هدفاً في أول 5 دقائق عبر فيليبي أندرسون.

واستقبل يونايتد هدفاً ثانياً سجله المدافع فيكتور ليندلوف بالخطأ في مرماه لكنه أظهر بعض المقاومة في الشوط الثاني، وقلص الفارق بهدف ماركوس راشفورد غير أن سوء الدفاع تسبب في استقبال الهدف الثالث عبر ماركو أرناوتوفيتش.

وظهر بول بوغبا، الذي جرده مورينيو من مهام نائب القائد خلال أسبوع شهد الخروج من كأس الرابطة أمام ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية، بأداء محبط مجدداً واستبدل في الدقيقة 70.