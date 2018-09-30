النجمان رودريجيز وفالكاو يتصدران قائمة كولومبيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن آرتورو رييس المدير الفني المؤقت لمنتخب كولومبيا، الأحد، قائمة تضم 24 لاعباً استعداداً للمباراتين الوديتين أمام أميركا وكوستاريكا الشهر المقبل.

وتصدر خاميس رودريجيز نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني وراداميل فالكاو جارسيا مهاجم موناكو الفرنسي القائمة.

وغاب خاميس عن المباراتين الوديتين لمنتخب كولومبيا أمام فنزويلا والأرجنتين هذا الشهر بسبب الإصابة.

وتلتقي كولومبيا مع أميركا في 11 أكتوبر المقبل، وبعدها بـ 5 أيام تلاقي كوستاريكا.

وضمت قائمة منتخب كولومبيا في حراسة المرمى: وديفيد أوسبينا "نابولي الإيطالي"، والفارو مونتيرو "ديبورتس توليما الكولومبي".

وفي الدفاع: دافينسون سانشيز "توتنهام الإنجليزي"، وكريستيان بورخا "تولوكا المكسيكي"، وسانتياجو أرياس "اتلتيكو مدريد الإسباني"، وجيسون موريلو "بلنسية الإسباني"، وأوسكار موريلو "باتشوكا المكسيكي"، وفيليبي اجيلار وهيليبيلتون بالاسيوس وديفير ماتشادو "اتلتيكو ناسيونال الكولومبي".

وفي خط الوسط: خاميس رودريجيز "بايرن ميونخ الألماني"، وخوان جييرمو كوادرادو "يوفنتوس الإيطالي"، وديدييه مورينو "ديبورتيفو لاكورونا الإسباني"، وماتيوس اوريبي "أميركا المكسيكي"، وإدوين كاردونا "بوكا جونيورز الأرجنتيني"، وويلمار باريوس "بوكا جونيورز الأرجنتيني"، وخوان فيرناندو كوينتيرو "ريفر بليت الأرجنتيني"، وخوان دانييل روا "إندبندنتي سانتا في الكولومبي"، ويمي تشارا "اتلتيكو مينيرو البرازيلي".

وفي الهجوم: خوان كاميلو هيرنانديز "هويسكا الإسباني"، وراداميل فالكاو جارسيا "موناكو الفرنسي"، وسيباستيان فيا "بوكا جونيورز الأرجنتيني"، وكارلوس باكا "فياريال الأسباني"، وميجيل بورخا "بالميراس البرازيلي".