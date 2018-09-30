بتعادله أمام أتلتيكو

ريال مدريد يفشل في استغلال تعثر برشلونة في الدوري الإسباني

  • الأحد 30, سبتمبر 2018 في 1:20 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
سقط نادي ريال مدريد بفخ التعادل السلبي، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات الجولة الـ 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليفشل الميرنغي في استغلال سقوط برشلونة بفخ التعادل أمام بيلباو.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
فشل فريقا ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد في الانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادلا سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما في ديربي مدينة مدريد بالجولة السابعة من الدوري. 
 
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، كما أنهما فشلا في استغلال تعثر برشلونة أمام أتلتيك بلباو واكتفيا بالحصول على نقطة واحدة.
 
ورفع الريال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة، محققاً تعادله الثاني في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في مباراة.
 
فيما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع محققاً تعادله الثالث في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.