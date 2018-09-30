دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: الأهلي يفوز على الباطن

الشارقة 24 – محمود علي:

تغلب فريق الأهلي السعودي على ضيفه الباطن 2 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل هدفي الأهلي عبد الله السعيد ونوح الموسى في الدقيقتين 15 و53.

وكان عمر السومة سجل هدفا للأهلي في الدقيقة 80 إلا أن الحكم ألغاه بعدما عاد لتقنية الفيديو.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال والنصر المتصدرين، فيما توقف رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

بهذا الفوز، حافظ الأهلي على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم حيث فاز ثلاث مباريات وتعادل في واحدة.

فيما يظل فريق الباطن يبحث عن أول فوز له في الدوري هذا الموسم حيث خسر في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة.