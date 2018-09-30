ليفربول ينجو من فخ الخسارة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقتسم فريقا ليفربول ومانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل ليفربول بصعوبة شديدة مع مضيفه تشيلسي 1 /1 في الوقت الذي فاز فيه مانشستر سيتي حامل اللقب على ضيفه برايتون 2 / صفر في المرحلة السابعة من المسابقة.

وعلى ملعب ستامفوردج بريدج تقدم تشيلسي بهدف سجله البلجيكي الدولي أدين هازارد في الدقيقة 25 ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف دانييل ستوريدج هدف التعادل القاتل لليفربول.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة ليقتسم الصدارة مع سيتي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط بينما توقف رصيد تشيلسي عند 17 نقطة في المركز الثالث.