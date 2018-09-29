برشلونة يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل فريق برشلونة إهدار النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم تعادل أمام أتلتيك بلباو 1/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من الدوري.

وتقدم أتلتيك بلباو بهدف سجله أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 41 وتعادل منير الحدادي لبرشلونة في الدقيقة 84.

ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتاً، كما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي يفشل فيها برشلونة في تحقيق الفوز حيث تعادل مع جيرونا 2/2 ثم خسر أمام ليجانيس 1 / 2، قبل أن يتعادل اليوم السبت ويرجع آخر فوز حققه الفريق إلى يوم 15 سبتمبر عندما فاز على ريال سوسيداد 2 /1.