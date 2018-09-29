شالكه يحقق فوزه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم

فرحة لاعبي شالكه بالفوز الأول في الدوري

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق فريق شالكه فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم، وتغلب على ضيفه ماينز 1 /صفر في المرحلة السادسة للبوندسليجا.

ويدين شالكه بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه النمساوي أليساندرو شوبف الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 11.

وحصد شالكه أول ثلاث نقاط في رصيده محتلاً المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما تجمد رصيد ماينز عند ثمان نقاط في المركز الثامن.

لايبزج يعبر هوفنهايم:

وحقق لايبزج فوزاً صعباً على ملعب هوفنهايم بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد هوفنهايم عند سبع نقاط في المركز العاشر.

وسجل يوسف بولسن هدفي الفوز للايبزج في الدقيقتين 53 و73 وتكفل اندري كراميتش بالهدف الوحيد لهوفنهايم في الدقيقة الأخيرة.

نورنبرج يقسو على دوسلدورف:

وتغلب نورنبرج على دوسلدورف بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى ثمان نقاط في المركز التاسع، وتجمد رصيد دوسلدورف عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم هاننو بيهرينز بهدف لنورنبرج من ضربة جزاء في الدقيقة 28، ثم أضاف ميكائيل اسحاق الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يختتم فيديريكو بالاسيوس التسجيل في الدقيقة 78.

بريمن يفقد فرصة اعتلاء الصدارة:

وتغلب شتوتجارت على ضيفه فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس عشر وتجمد رصيد بريمن عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وحقق شتوتجارت فوزه الأول هذا الموسم في الوقت الذي مني فيه بريمن بالهزيمة الأولى حتى الآن ليهدر بذلك فرصة الصعود إلى صدارة البوندسليجا.

وتقدم اناستاسيوس دونيس بهدف لشتوتجارت في الدقيقة 19 وأضاف جونزالو كاسترو الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ولعب بريمن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 لطرد ميلوس فيلكوفيتش.

وجاء الهدف الوحيد لبريمن بنيران صديقة حيث سجله رون روبرت زيلر لاعب شتوتجارت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68.