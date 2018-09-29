روما يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل فريق روما انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم وحقق انتصاره الثاني على التوالي بتغلبه على ضيفه لاتسيو 2 / 1 في مباراة ديربي مدينة روما التي جمعتهما في الجولة السابعة من الدوري.

وتقدم روما بهدف سجله لورينز بيليجريني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتعادل لاتسيو بهدف سجله شيرو إيموبيلي في الدقيقة 67، ثم أضاف أليكساندر كولاروف الهدف الثاني لروما في الدقيقة 71 قبل أن يسجل فيدريكو فازيو الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع روما رصيده إلى 11 نقطة وقفز للمركز الخامس محققاً انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.

في المقابل، توقف رصيد لاتسيو عند 12 نقطة في المركز الرابع متلقياً هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات.