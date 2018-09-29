ويستهام يزيد من معاناة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

زاد نادي ويستهام من معاناة مانشستر يونايتد، ومديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تغلب عليه 3 - 1 في افتتاح منافسات المرحلة السابعة من المسابقة.

وأنهى ويستهام الشوط الأول متقدماً بهدفين في الدقيقتين الخامسة والـ 43، سجلهما فيليبي أندرسون، وفيكتور لينديلوف لاعب مانشستر، بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، رد مانشستر بهدف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ 71، لكن ويستهام اختتم التسجيل بالهدف الثالث، وأحرزه ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة الـ 74 .

ورفع ويستهام رصيده بذلك إلى سبع نقاط، ليقفز إلى المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند عشر نقاط، بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة له في الموسم، مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل واحد.