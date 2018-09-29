طائرة خاصة لنقل المنتخب المصري لمواجهة سوازيلاند 16 أكتوبر

الشارقة 24 - محمود علي:

نجح مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، في التوصل إلى اتفاق مع إحدى شركات الطيران، لنقل بعثة المنتخب المصري إلى سوازيلاند، عبر طائرة خاصة لخوض المباراة المقررة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 في 16 أكتوبر المقبل.

ويلتقي منتخب الفراعنة، بقيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، نظيره منتخب سوازيلاند في القاهرة، يوم 12 أكتوبر المقبل، في الجولة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، على أن يلتقي الفريقان مجدداً في الجولة الرابعة يوم 16 من الشهر نفسه في سوازيلاند.

وتوصل مجلس إدارة الاتحاد المصري، إلى اتفاق مع شركة الطيران لنقل بعثة المنتخب على متن طائرة خاصة، مقابل ثلاثة ملايين جنيه مصري.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره التونسي صفر - 1 في الجولة الأولى، ثم اكتسح منتخب النيجر 6 – صفر، في الجولة الثانية في الثامن من سبتمبر الجاري.