رابطة الدوري الإسباني تصر على إقامة لقاء برشلونة وجيرونا في ميامي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن لقاء جيرونا وبرشلونة سيقام في ميامي يوم السبت 26 يناير المقبل.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها تيباس أثناء تقديم الاتفاق الذي وقعت عليه الرابطة مع شركة "يونيليفر"، وعلامتيها "ريكسونا" و"كلير"، ورداً على ما إذا كانت منتجات الشركة ستستخدم في ميامي.

وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني: "سنستخدمها في ميامي.. كل يوم.. يستمتع مليارين ونصف مليار شخص حول العالم بها يومياً.. وسنستمتع بها أيضاً في ميامي في 26 يناير.

وتطرق تيباس إلى الاتفاق المبرم بين رابطة الدوري الإسباني وشركة "يونيليفر"، والذي يمتد لثلاثة مواسم "حتى موسم 2020-2021"، واصفاً إياه بالأكثر عالمية بالنسبة لليغا الإسبانية.

وأوضح أن "يونيليفر" شركة تصل منتجاتها لجميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مجال الرعاية الرياضية تغير في الأعوام الماضية بفضل الأوساط الرقمية، وهو ما يسعى الدوري الإسباني للاستفادة منه.