بفوزه على جروفس

البريطاني كالم سميث يتوج بكأس محمد علي للملاكمة

  • السبت 29, سبتمبر 2018 في 10:17 ص
  • رشيدة ابنة الملاكم الراحل محمد علي كلاي تسلم سميث لقب البطولة
    رشيدة ابنة الملاكم الراحل محمد علي كلاي تسلم سميث لقب البطولة
تمكن الملاكم البريطاني كالم سميث، من الفوز بلقب السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، عقب تغلبه على مواطنه جورج جروفس، في اللقاء الذي جمعهما في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
توج الملاكم البريطاني كالم سميث بلقب السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعته بمواطنه جورج جروفس، أمس الجمعة، بالصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك في الحدث العالمي الكبير الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة السعودية.
 
وتسلم البطل كالم سميث كأس البطولة من رشيدة ابنة الملاكم الراحل محمد علي كلاي، بعد مباراة مثيرة كسبها بالضربة القاضية بعد مرور 7 جولات من أصل 12 جولة، وشهدت تنافساً كبيراً وقويّاً بين الطرفين، تفوق في فترات منها جروفس، لكن سميث تمكن في النهاية من إسقاط خصمه أرضاً ليطير باللقب الكبير.