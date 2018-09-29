البريطاني كالم سميث يتوج بكأس محمد علي للملاكمة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

توج الملاكم البريطاني كالم سميث بلقب السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعته بمواطنه جورج جروفس، أمس الجمعة، بالصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك في الحدث العالمي الكبير الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وتسلم البطل كالم سميث كأس البطولة من رشيدة ابنة الملاكم الراحل محمد علي كلاي، بعد مباراة مثيرة كسبها بالضربة القاضية بعد مرور 7 جولات من أصل 12 جولة، وشهدت تنافساً كبيراً وقويّاً بين الطرفين، تفوق في فترات منها جروفس، لكن سميث تمكن في النهاية من إسقاط خصمه أرضاً ليطير باللقب الكبير.