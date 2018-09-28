المنافس بالدرجة الثالثة

برلسكوني يعود إلى كرة القدم عبر شراء نادي "مونزا"

  • الجمعة 28, سبتمبر 2018 في 6:14 م
  • سيلفيو برلسكوني
    سيلفيو برلسكوني
عاد سيلفيو برلوسكوني، رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق، ومالك نادي ميلان لأكثر من 30 عاماً، إلى عالم كرة القدم، مع الإعلان عن شراء شركة "فينيفيست" القابضة، التابعة لعائلته، لنادي "مونزا" المشارك في دوري الدرجة الثالثة.
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
عاد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني إلى عالم كرة القدم من جديد، عبر شراء نادي مونزا الذي يتنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وذلك بعد أكثر من عام بقليل، من بيع نادي ميلان.
 
واستحوذ برلسكوني على نادي ميلان طوال نحو 30 عاماً، قبل أن يبيع النادي المتوج بطلاً لأوروبا سبع مرات، إلى مجموعة استثمارية صينية في عام 2017، وبعدها استحوذ صندوق "إيليوت مانيدجمنت" الأميركي على النادي في وقت سابق من العام الجاري.
 
ويعود برلسكوني اليوم إلى عالم كرة القدم من جديد، عبر الاستحواذ على نادي الدرجة الثالثة، مونزا، حيث أعلنت شركة "فينينفيست" القابضة التي يمتلكها برلسكوني، شراء النادي الجمعة في صفقة قيمتها ثلاثة ملايين يورو، "5ر3 مليون دولار".
 
وسيتولى أدريانو جالياني، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي ميلان لفترة طويلة، مسؤولية إدارة ناي مونزا، الذي لم يسبق له الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.