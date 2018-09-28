برلسكوني يعود إلى كرة القدم عبر شراء نادي "مونزا"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

عاد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني إلى عالم كرة القدم من جديد، عبر شراء نادي مونزا الذي يتنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وذلك بعد أكثر من عام بقليل، من بيع نادي ميلان.

واستحوذ برلسكوني على نادي ميلان طوال نحو 30 عاماً، قبل أن يبيع النادي المتوج بطلاً لأوروبا سبع مرات، إلى مجموعة استثمارية صينية في عام 2017، وبعدها استحوذ صندوق "إيليوت مانيدجمنت" الأميركي على النادي في وقت سابق من العام الجاري.

ويعود برلسكوني اليوم إلى عالم كرة القدم من جديد، عبر الاستحواذ على نادي الدرجة الثالثة، مونزا، حيث أعلنت شركة "فينينفيست" القابضة التي يمتلكها برلسكوني، شراء النادي الجمعة في صفقة قيمتها ثلاثة ملايين يورو، "5ر3 مليون دولار".

وسيتولى أدريانو جالياني، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي ميلان لفترة طويلة، مسؤولية إدارة ناي مونزا، الذي لم يسبق له الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.