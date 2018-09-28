يوفنتوس يتطلع للقبض على صدارة الدوري الإيطالي من بوابة نابولي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يتطلع فريق يوفنتوس للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يستضيف فريق نابولي السبت في الجولة السابعة من البطولة.

وتحظى هذه المباراة بطابع ثأري، حيث يسعى يوفنتوس للثأر من هزيمته أمام نابولي صفر - 1 في المباراة التي جمعتهما في أبريل الماضي.

وحصد يوفنتوس 18 نقطة بالدوري حتى الآن، محققاً الفوز بمبارياته الست السابقة، ويتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام نابولي، الذي قاتل بشراسة في الموسم الماضي، ولكنه فشل في منع يوفنتوس من التتويج بلقبه السابع على التوالي، في الدوري الإيطالي.

وقدم الفريقان أداء جيداً في الجولة الماضية، والتي شهدت فوز يوفنتوس على بولونيا 2 - صفر، ونابولي على بارما 3 - صفر.