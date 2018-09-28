ليفربول يسعى للثأر من تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يسعى ليفربول إلى الثأر من تشيلسي، على ملعب الأخير، في منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وخسر ليفربول على ملعبه أمام تشيلسي 1 - 2 في الدور الثالث ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لكنه يتطلع إلى الفوز على تشيلسي في عقر داره، ليعزز موقعه في الصدارة بشكل أكبر، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته الست الأولى بالدوري.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، خاض مباراة الكأس بتشكيلة شهدت العديد من التغييرات، وقد حول تشيلسي تأخره بهدف إلى الفوز 2 - 1، وهو يدين بفضل كبير للنجم إيدين هازارد، الذي سجل الهدف الحاسم قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

ويتوقع أن تشهد تشكيلة ليفربول في مباراة الغد، عودة حارس المرمى أليسون، والمدافعين فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وآندي روبرتسون، وكذلك النجم المصري محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو إلى خط الهجوم.