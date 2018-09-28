ميلان يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل فريق ميلان تعثره في الموسم الجديد وتعادل مع مضيفه إمبولي 1/1 في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدف سجله ليوناردو كابيزي لاعب إمبولي، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك إمبولي التعادل بهدف أحرزه فرانشيسكو كابوتو من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

ورفع ميلان، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر، حيث أنه التعادل الثالث له في الموسم مقابل انتصار واحد وهزيمة واحدة، كما رفع إمبولي رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر.