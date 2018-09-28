بعد التعادل أمام إمبولي

ميلان يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

  • الجمعة 28, سبتمبر 2018 في 12:27 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
تعادل فريق ميلان مع مضيفه إمبولي 1/1 في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث واصل نزيف النقاط في الكالتشيو.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
واصل فريق ميلان تعثره في الموسم الجديد وتعادل مع مضيفه إمبولي 1/1 في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
 
وتقدم ميلان بهدف سجله ليوناردو كابيزي لاعب إمبولي، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك إمبولي التعادل بهدف أحرزه فرانشيسكو كابوتو من ضربة جزاء في الدقيقة 71.
 
ورفع ميلان، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر، حيث أنه التعادل الثالث له في الموسم مقابل انتصار واحد وهزيمة واحدة، كما رفع إمبولي رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر.