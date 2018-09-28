ساسولو يصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

صعد فريق ساسولو إلى المركز الثالث بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه سبال 2 / صفر في المرحلة السادسة من المسابقة.

وأنقذ أندريا كونسيلي حارس مرمى ساسولو، شباكه من كرة خطيرة سددها المدافع فيليبي الذي أدى تقدمه إلى فتح مساحة أمام كلود ادجيبونج مما مكنه من تسجيل هدف التقدم لساسولو في الدقيقة 59 .

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أضاف البديل أليساندرو ماتري الهدف الثاني لساسولو.

ورفع ساسولو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سبال عند تسع نقاط في المركز الثامن.