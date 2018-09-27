إيقاف رونالدو مباراة واحدة في دوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تلقي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس، عقوبة الإيقاف مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة التي جمعت فريقه بفالنسيا الإسباني، في وقت سابق من هذا الشهر.

وحصل رونالدو على بطاقة حمراء مثيرة للجدل، بعدما ظهر وهو يسحب بقوة شعر مدافع فالنسيا جيسون موريلو، في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها يوفنتوس، بهدفين نظيفين.

ويغيب رونالدو، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، عن مباراة فريقه المقبلة بالبطولة أمام يونج بويز السويسري المقرر إقامتها يوم 2 أكتوبر، ولكنه سيكون قادراً على السفر لمواجهة فريقه القديم مانشستر يونايتد بعدها بثلاثة أسابيع.