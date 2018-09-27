ألمانيا تفوز باستضافة بطولة يورو 2024

الشارقة 24 - أسعد خليل:



فازت ألمانيا بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره التركي، في التصويت الذي جرى، يوم الخميس، في مقر الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بمدينة نيون السويسرية.



وأسدلت اللجنة التنفيذية لـ "يويفا"، الستار بذلك على المنافسة الشرسة بين الملفين، على استضافة البطولة، من خلال عملية التصويت بعد استعراض نهائي للملفين.



وتملك ألمانيا تاريخاً في استضافة البطولات الكبرى، حيث نظمت كأس أمم أوروبا في 1988، وكأس العالم مرتين في 1974 و2006 .



أما تركيا، فقد أخفقت بذلك للمرة الخامسة في مساعيها لاحتضان منافسات البطولة الأوروبية.