اعتماد تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأنه سيعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم، في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا 2020 للمنتخبات.

وكان الاتحاد الأوروبي تمهل في اعتماد التقنية، فيما سلكت طريقها وحققت نجاحاً في كأس العالم 2018 في روسيا.

وصرح رئيس الاتحاد القاري السلوفيني ألكسندر تشيفيرين: "نحن واثقون من أن اعتماد الفار في أغسطس 2019 سيمنحنا وقتاً كافياً لوضع نظام صلب".

كما ستعتمد التقنية، المستخدمة في بطولات إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، في نسخة 2020-2021 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والكأس السوبر الأوروبية في الموسم المقبل، ودوري الأمم الأوروبية في 2021.