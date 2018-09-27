مارادونا ينفي إشاعات اقترابه من تدريب منتخب المكسيك

الشارقة 24 – أسعد خليل:

نفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية السابق، دييجو مارادونا، ما يشاع عن أن اتحاد الكرة المكسيكي يرغب في التعاقد معه لتولي المهمة الفنية لمنتخب البلاد الأول، مؤكداً أنه يلتزم بتعاقده الحالي مع نادي دواردوس، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك.

وصرح مارادونا عقب خسارة فريقه 1 - 2 أمام كويريتارو، في دور الـ 16 لبطولة كأس المكسيك: "لم أر أي من مسؤولي الاتحاد المكسيكي، وأنا لا أتحدث عن المنتخب المكسيكي".

وأضاف المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر "57 عاماً": "هناك التزام يجمعني مع اللاعبين ومع دورادوس، وكل تفكيري ينصب في إمكانية الفوز في المباريات من أجل الوصول إلى الدور الفاصل، المؤهل لدوري الدرجة الأولى".

وبعد رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن منصب المدير الفني للمكسيك، بحثاً عن تحديات جديدة، ولسوء العلاقة التي كانت تجمعه بالجماهير والصحافة، واجه الاتحاد المكسيكي لكرة القدم صعوبات بالغة للتعاقد مع مدرب آخر.