شركة صلة الرياضية تعلن وقف أنشطتها الاستثمارية في مصر

الشارقة 24 - محمود علي:





أفادت شركة صلة الرياضية في بيان لها بأنها قررت وقف نشاطها الرياضي في مصر، بسبب ما بدر من جماهير فريق الأهلي المصري تجاه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضية.

وذكر بيان الشركة الذي نشرته في حسابها الرسمي على فيس بوك: "تود شركة صلة الرياضية الإعلان عن إيقاف كافة استثماراتها بجمهورية مصر العربية في النادي الأهلي والرياضة المصرية، على إثر ما بدر من بعض جماهير النادي الأهلي المصري من إساءات وتجاوزات تجاه معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، والذي يمثل أحد رموز الرياضة العربية ورجالاتها المخلصين.

‎وأوضحت الشركة في بيانها أنها ترفض بصورة قطعية ما حدث من إساءات موجهة وتجاوزات متعمدة لا يقبلها العقل والمنطق.

‎وأضافت:" كنا تنتظر موقفاً حازماً من إدارة النادي الأهلي ومن القائمين على شؤون الكرة في مصر، لكنها تفاجأت بحالة من الصمت وعدم اتحاذ أي إجراء من شأنه أن يؤكد على رفض هذه التصرفات التي لا تمثل الشعب المصري الشقيق ولا تعكس أخلاقيات ابناءه، لذا اتخذت الشركة قرارها بإيقاف وتجميد كافة استثماراتها في النادي الأهلي والرياضة المصرية والبالغة 2.280.000.000 مليار جنيه مصري، مؤكدة أنها ترفض كل ما يخل بالقيم والمبادئ ويشوه الأخلاق الرياضية.

‏‎وقد بدأت شركة صلة وفقاً لذلك في تنفيذ قراراها بصورة فورية.