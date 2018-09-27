الخبرة والاستقرار يعززان فرص ألمانيا في استضافة كأس أوروبا 2024

الشارقة 24 - أسعد خليل:

ستقوم اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم باختيار البلد المضيف ليورو 2024، في نيون بسويسرا، من بين ألمانيا وتركيا، التي تقدمت للمرة الرابعة بطلب استضافة البطولة.

مع تاريخ طويل من إقامة الأحداث الرياضية الكبرى، تقدم ألمانيا ملفاً قوياً لاستضافة نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم 2024، وتبدو في موقع أفضلية للفوز بذلك، قبيل إعلان الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) البلد المضيف.

وتتمتع ألمانيا بسجل رائع من استضافة أفضل الأحداث الرياضية، فقد حطم أسطورة ألعاب القوى الجامايكي أوسين بولت الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100 م و200 م على مضمار الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها ألمانيا عام 2009، بعد 3 أعوام من استضافتها مونديال كرة القدم 2006.

أحداث رياضة أخرى استضافتها ألمانيا بنجاح بينها بطولة العالم للسيدات في كرة القدم عام 2011، وبطولة العالم للسيدات في كرة اليد عام 2017 وبطولة أوروبا لألعاب القوى الشهر الماضي.

ويلاحظ تقرير الاتحاد الأوروبي (ويفا) "أن كل الهياكل السياسية والكروية متوافرة في ألمانيا، مع تاريخ طويل ومستقر من التنظيم الناجح".