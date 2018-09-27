يوفنتوس يقبض بقوة على صدارة الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





واصل فريق يوفنتوس مسلسل انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه بولونيا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الأربعاء، في الجولة السادسة من المسابقة.

فعلى ملعب أليانز ستاديوم، حقق يوفنتوس انتصاره السادس على التوالي في الدوري الإيطالي، بالفوز على بولونيا 2 / صفر.

وسجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا وبلاز ماتويدي في الدقيقتين 12 و16.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، محققاً العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد بولونيا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف خلف إمبولي.

نابولي يقسو على بارما:

وفي المباراة الثانية، واصل نابولي ملاحقته ليوفنتوس، وفاز على ضيفه بارما 3 / صفر.

وسجل أهداف نابولي لورنزو إنسيني وأركاديوز ميليك وسيموني فيردي في الدقائق الرابعة و47 و85 على الترتيب.

ورفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، محققاً انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة وحيدة.

وتوقف رصيد بارما عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر، متلقيا هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.