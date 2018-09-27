مانشستر يونايتد يفكر في التخلص من المدرب مورينيو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أفادت تقارير صحافية الأربعاء، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في طريقه للرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد خروج الأخير من دور الـ 32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على يد ديربي كاونتي.

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن مورينيو يعد المدرب المفضل للمراهنين على هوية أقرب المدربين الراحلين عن الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، وإلى أن المدرب البرتغالي يقاوم بضراوة لكي لا تتم الإطاحة به في القريب العاجل.

وتأمل إدارة مانشستر يونايتد في أن يقوم مورينيو بنفسه بتقديم استقالة حتى لا تضطر إلى دفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده الذي مددته مؤخراً حتى 2020 مقابل 23 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بات أقرب من أي وقت مضى من تولي المهمة الفنية للنادي الإنجليزي، في الوقت الذي بدأت فيه تتراجع قيمة المدرب البرتغالي بالنسبة لجماهير وقيادات مانشستر يونايتد.