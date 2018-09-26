ليفركوزن يحقق فوزه الثاني على التوالي في بالدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل بايرليفركوزن صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، عقب فوزه المستحق 2 / 1 على مضيفه فورتونا دوسلدورف في المرحلة الخامسة للبطولة.

وتقمص كيفن فولاند دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدفي ليفركوزن في الدقيقتين 50 و60، فيما أحرز روفن هيننجز هدف دوسلدورف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وتعافى ليفركوزن من بدايته المهتزة في بوندسليجا، التي شهدت خسارته في مبارياته الثلاث الأولى، ليواصل الزحف نحو المنطقة الدافئة، بعدما ارتقى للمركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة برصيد ست نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد دوسلدورف، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتاً.