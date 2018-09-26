النجم أوزيل يواصل رفضه للتواصل مع بيرهوف ولوف

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم بعد محاولته زيارة اللاعب مسعود أوزيل في نادي أرسنال الإنجليزي، أن اللاعب لا يزال رافضاً للتحدث إليه وإلى يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت بشأن اعتزاله اللعب الدولي.

وكشف أوزيل في يوليو الماضي اعتزاله اللعب الدولي متهماً الاتحاد الألماني للعبة بالعنصرية، بسبب انتقاد الاتحاد للاعب على لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد لوف أنه حاول الاتصال هاتفياً باللاعب أكثر من مرة، كما بعث إليه بأكثر من رسالة ولكنه لم يتلق أي رد.

وصرح بيرهوف، في صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه كان يود التحدث إلى مسعود، لكنه يحترم أنه لا يريد التحدث في الوقت الحالي.