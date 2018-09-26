كريستيانو رونالدو لن يستطيع زيادة "معدل التهديف" مع يوفنتوس

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تنبأت دراسة أجرتها إحدى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يستطيع أن يصل مع ناديه يوفنتوس الإيطالي إلى معدلات التهديف التي وصل إليها عندما كان ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأفاد ماريو جاريدو، الذي يعمل بشركة "اولوسيب" للتكنولوجيا خلال فاعليات مؤتمر قمة كرة القدم العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد الثلاثاء بأن كريستيانو رونالدو لن يصل في يوفنتوس إلى أرقامه عندما كان مع ريال مدريد.

وأضاف جاريدو أن في ريال مدريد كان يصل المتوسط إلى هدف واحد في المباراة، فيما تشير التنبؤات إلى أنه لن يتجاوز 8، 0 هدف في كل مباراة (مع يوفنتوس).

وجاءت النتائج التي خلصت إليها الشركة استناداً إلى نموذج حسابي يتم تغذيته بمئات الألاف من البيانات التي تم جمعها من بطولات مختلفة.

ولا يستخدم هذا النموذج الحسابي أدوات لتقييم أداء اللاعب في الماضي وحسب، بل أيضاً يتوقع شكل علاقته مع محيطه الجديد، كما يقوم بتحليل عوامل أخرى مثل المنافسة وقوة دفاعات الدوري، وطريقة اللعب والزملاء الجدد والسن وأشياء أخرى.

وأوضح النموذج المذكور الذي يحمل اسم "تي سي تي-سكوت" أيضاً أن أداء يوفنتوس سيتحسن بفضل انضمام رونالدو إلى صفوفه هذا الموسم.