أتلتيكو مدريد يصعد للمركز الثالث بالدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تغلب فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه هويسكا 3 /صفر في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو افتتح المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 16.

وأضاف الغاني توماس تييي بارتي الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 29 وبعد 4 دقائق فقط اختتم كوكي أهداف أصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو إلى 11 نقطة في المركز الثالث من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

ويتأخر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين فقط عن برشلونة وريال مدريد صاحبي الصدارة، بينما توقف رصيد هويسكا عند 4 نقاط محتلاً المركز الثامن عشر.