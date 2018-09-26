إنتر ميلان يصعد للمركز الخامس في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

انتزع فريق إنتر ميلان فوزاً ثميناً من ضيفه فيورنتينا 2 /1 في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم إنتر ميلان بهدف حمل توقيع مهاجمه الأرجنتيني الدولي ماورو إيكاردي من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

لكن بعد مضي ثمان دقائق فقط من بداية الشوط الثاني رد فيدريكو كييزا بهدف التعادل لفيورنتينا، وقبل 13 دقيقة من نهاية المباراة تقمص دانيلو دي أمبروزيو دور البطولة وسجل هدف الفوز لإنتر ميلان، وحرم إنتر ميلان ضيفه فيورنتينا من التقدم إلى وصافة المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف فيورنتينا صاحب المركز الثالث.