أوجسبورج يوقف انتصارات بايرن وبريمن ينتزع وصافة البوندسليجا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أوقف فريق أوجسبورج مسلسل انتصارات مضيفه بايرن ميونخ وتعادل معه 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) والتي شهدت أيضاً فوز فيردر بريمن على هيرتا برلين 3 / 1 وهوفنهايم على هانوفر 3 / 1 وفرايبورج على شالكه 1 / صفر.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله آريين روبين في الدقيقة 48 وتعادل أوجسبورج بهدف سجله فيليكس جويتزه في الدقيقة 86.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع أوجسبورج رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر.

بريمن يخطف الوصافة

تغلب فريق فيردر بريمن على ضيفه هيرتا برلين 3 / 1، وسجل أهداف فيردر بريمن مارتن هارنيك في الدقيقة 11، وميلوس فيلكوفيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وماكس كروز من ركلة جزاء في الدقيقة 66، واسحاق بلفوضيل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف هيرتا برلين جافايرو ديلروسون في الدقيقة 53.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد هيرتا برلين عند عشر نقاط في المركز الثالث.

هوفنهايم يتخطى هانوفر

وفي المباراة الثالثة، فاز هوفنهايم على هانوفر 3 / 1، سجل أهداف هوفنهايم جوشوا برينت وبافيل كاديرابيك في الدقيقتين 20 و49، فيما سجل هدف هانوفر نيكلاس فولكروج في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد هانوفر عند نقطتين في المركز السابع عشر.