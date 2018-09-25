بسبب المرض

ريال مدريد الإسباني يفتقد خدمات النجم إيسكو

  • الثلاثاء 25, سبتمبر 2018 في 6:43 م
  • إيسكو ألاركون
    إيسكو ألاركون
سيفتقد نادي ريال مدريد الإسباني، لخدمات النجم، إيسكو ألاركون، في اللقاء الذي يجمع الميرنغي بإشبيلية، في الجولة السادسة من الليغا، وذلك بعد إصابته بالتهاب الزائدة الدودية .
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن نجم الفريق، إيسكو ألاركون، أصيب بالتهاب الزائدة الدودية، وسيخضع لإجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة.
 
وكان غياب إيسكو عن تدريبات ريال مدريد الثلاثاء، استعداداً لمباراة إشبيلية الأربعاء في الدوري الإسباني مفاجأة كبيرة، قبل أن يعلن أطباء الفريق، معاناة اللاعب من التهاب الزائدة الدودية، مما قد يبعده عن الملاعب لشهر كامل.
 
وبالإضافة إلى مباراة الغد على ملعب سانشيز بيز خوان، معقل إشبيلية، سيغيب إيسكو بكل تأكيد عن ديربي العاصمة الإسبانية الذي سيجمع بين النادي الملكي، وجاره أتلتيكو مدريد السبت المقبل.