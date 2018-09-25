ريال مدريد الإسباني يفتقد خدمات النجم إيسكو

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن نجم الفريق، إيسكو ألاركون، أصيب بالتهاب الزائدة الدودية، وسيخضع لإجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان غياب إيسكو عن تدريبات ريال مدريد الثلاثاء، استعداداً لمباراة إشبيلية الأربعاء في الدوري الإسباني مفاجأة كبيرة، قبل أن يعلن أطباء الفريق، معاناة اللاعب من التهاب الزائدة الدودية، مما قد يبعده عن الملاعب لشهر كامل.

وبالإضافة إلى مباراة الغد على ملعب سانشيز بيز خوان، معقل إشبيلية، سيغيب إيسكو بكل تأكيد عن ديربي العاصمة الإسبانية الذي سيجمع بين النادي الملكي، وجاره أتلتيكو مدريد السبت المقبل.