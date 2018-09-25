ليفربول يختبر قوته الهجومية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد أن حققا انطلاقة قوية في مشوارهما بالموسم، يخوض تشيلسي وليفربول اختباراً صعباً يكشف عن المزيد من ملامح الفريقين، وقدراتهما في وقت مبكر من الموسم، حيث يلتقيان مع بعضهما البعض في مباراتين خلال أربعة أيام.

ويحل تشيلسي ضيفاً على ليفربول بملعب "أنفيلد" الأربعاء في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم يتجدد اللقاء على ملعب "ستامفورد بريدج" السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست الأولى، كما تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليكون بذلك قد حقق الفوز في جميع مبارياته السبع التي خاضها حتى الآن في الموسم.

أما تشيلسي، فقد أخفق في مواصلة حصد العلامة الكاملة بالدوري الإنجليزي، إثر تعادله مع ويستهام سلبياً، لكنه يمكنه انتزاع الصدارة من ليفربول في حالة الفوز عليه في مباراة يوم السبت.

لكن قبل مباراة يوم السبت، يلتقي الفريقان الأربعاء في مباراة حاسمة، ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، التي تشكل فرصة للتتويج المبكر في الموسم، كما تشكل المباراة فرصة أيضاً لكلا الفريقين، لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

وستكون مباراة الغد هي الرابعة لليفربول من سبع مباريات يخوضها الفريق خلال 23 يوماً، ويرجح أن يستغلها المدير الفني يورجن كلوب في اختبار مدى قوة الفريق.