النجم ليونيل ميسي يغيب عن ودية الأرجنتين أمام البرازيل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، أنه لن يضم النجم الكبير ليونيل ميسي لقائمة فريقه استعداداً لملاقاة البرازيل ودياً في 16 أكتوبر المقبل.

وأكد المدرب المؤقت للأرجنتين في تصريحات لقناة "فوكس سبورتس" التليفزيونية خلال تواجده، الإثنين، في العاصمة البريطانية لندن لحضور حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه لن يتم ضم ليونيل.

ومنذ خروج الأرجنتين مبكراً من منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، التزم ميسي الصمت ولم يدل بأي تصريحات حول مستقبله مع منتخب بلاده.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عاماً قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في يونيو 2016، إثر خسارة الفريق للنهائي الثالث على التوالي في البطولات الكبرى، ولكنه قرر بعد فترة غياب قصيرة العودة مرة أخرى وخاض تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا.

ولكن هذه المرة لا يزال موقفه غامضاً بالنسبة لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا 2019، وتصفيات مونديال 2022.

ولم يخض ميسي المباراتين الوديتين الأخيريين للأرجنتين، اللتين آثر خلالهما سكالوني الدفع بوجوه جديدة لتجديد دماء الفريق، والآن يغيب أيضاً عن مباراة كلاسيكو القارة الأميركية الجنوبية.