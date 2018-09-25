الاتحاد الإيطالي يعاقب سباليتي بسبب مبالغته بالاحتفال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معاقبة مدرب نادي إنتر لوتشيانو سباليتي، بمنعه من التواجد على مقاعد فريقه لمباراة واحدة، بسبب مبالغته بالاحتفال بالفوز على سمبدوريا في المرحلة الخامسة.

وطرد حكم المباراة سباليتي بعد احتفاله الصاخب بالهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 90+4، وكان كافياً لتحقيق فريقه الفوز الثاني فقط له في خمس مراحل، وقام المدرب وهو يصرخ فرحاً، بالركض في اتجاه كاميرات البث التلفزيوني، بينما أفاد تقرير حكم المباراة عن أن سباليتي أظهر "موقفاً مثيراً للجدل حيال الحكم الرابع".

وتقدم إنتر باستئناف لهذه العقوبة التي ستحول في حال تطبيقها، دون تواجد سباليتي في دكة بدلاء الفريق عندما يستضيف فيورنتينا الثلاثاء في المرحلة السادسة، علماً أن حضوره في المدرجات سيكون متاحاً.