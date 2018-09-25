النجم مودريتش أفضل لاعب في العالم لعام 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، همينته على جوائز الموسم الكروي المنصرم، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .

ولعب مودريتش دوراً بارزاً في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ليكون اللقب الثالث على التوالي للريال في ثلاثة مواسم متتالية بهذه البطولة، ويرفع الفريق رصيده إلى 13 لقباً، كـ "رقم قياسي"، في دوري الأبطال.

كما لعب مودريتش دوراً بارزاً وكان القوة الدافعة الهائلة، خلف بلوغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية، لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ونال مودريتش المكافأة على دوره البارز في البطولة، وأحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2018 .