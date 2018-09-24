النجم مبابي يخسر استئنافه ضد عقوبة إيقافه ثلاث مباريات

الشارقة 24 – أسعد خليل:

خسر كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، استئنافه ضد عقوبة إيقافه ثلاث مباريات.

وتعرض مبابي جوهرة الكرة العالمية حالياً 19 عاماً، للإيقاف ثلاث مباريات، بعد قيامه بدفع تيجي سافنيير خلال المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 4 - 2 على نيم أولمبيك، مطلع الشهر الجاري في الدوري الفرنسي.

وأقدم اللاعب الفرنسي الصاعد على هذا الفعل، إثر تدخل عنيف من سافنيير عليه، وذلك قبيل نهاية المباراة مباشرة.

ونهض نجم باريس سان جيرمان بعد سقوطه على الأرض، وتوجه ناحية سافنيير، وقام بدفعه ليشهر له حكم اللقاء البطاقة الحمراء على الفور.

وعلى إثر العقوبة، غاب مبابي عن مباراتي سان جيرمان أمام كل من سانت إتيان، وستاد رين، كما سيغيب عن المباراة أمام ريمس بعد غد الأربعاء، لكنه سيعود للمشاركة مع الفريق خلال المباراة أمام نيس يوم السبت المقبل.