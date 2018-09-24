الميرنغي في ضيافة إشبيلية وبرشلونة يتأهب لإسقاط ليغانيس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يواجه ريال مدريد، أصعب اختبار له حتى الآن في الموسم الحالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على إشبيلية، يوم الأربعاء، في المرحلة السادسة من المسابقة.

ويخوض كل من الفريقين المباراة، بعدما حقق الفوز في المرحلة الخامسة من المسابقة، مطلع هذا الأسبوع، ولكن فوز الريال جاء بهدف وحيد على حساب ضيفه إسبانيول، فيما سجل إشبيلية ستة أهداف خارج ملعبه للمرة الأولى في تاريخ مبارياته بالدوري الإسباني، وفاز على مضيفه ليفانتي 6-2.

ولهذا، تمثل المباراة بين الفريقين مواجهة في غاية الصعوبة بالنسبة للريال، فيما يحل منافسه العنيد برشلونة ضيفاً على فريق ليغانيس المتواضع في مباراة أخرى، الأربعاء بنفس المرحلة.

ويتطلع بابلو ماشين المدير الفني لإشبيلية بشغف لهذه المواجهة، بعد الدفعة المعنوية التي نالها فريقه من الفوز العريض على ليفانتي.

ووضع جولين لوبيتيجي المدير الفني للريال، هذه المواجهة المرتقبة مع إشبيلية في اعتباره لدى اختيار تشكيلة فريقه في لقاء إسبانيول.

ولهذا، منح لوبيتيجي الراحة للاعبيه الويلزي جاريث بيل والبرازيلي مارسيلو والألماني توني كروس في لقاء إسبانيول.

وعانى الفريق في غياب الإمكانات الهجومية، التي يتمتع بها اللاعبون الثلاثة، ولكنه انتزع النقاط الثلاث للمباراة، بالهدف الذي سجله ماركو أسينسيو قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

ويخوض برشلونة اختباراً أكثر سهولة، حيث يحل ضيفاً على ليغانيس الذي يقبع في القاع برصيد نقطة واحدة فقط حتى الآن.

وخسر ليغانيس، 0-1، أمام إيبار مطلع الأسبوع الحالي، لتكون المباراة الثامنة على التوالي التي يفشل فيها مدربه الجديد ماوريسيو بيليجرينو في تحقيق الفوز، ومنها المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه السابق ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام الريال، بعدما سقط برشلونة في فخ التعادل، 2-2، مع ضيفه جيرونا، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة من المسابقة.