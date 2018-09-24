الإسباني رافاييل نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة، الإثنين، والتي شهدت صعود النمساوي دومينيك ثيم إلى المركز السابع.

وتوج ثيم بلقب بطولة سان بطرسبرج المفتوحة، ليصعد من المركز الثامن إلى السابع، على حساب البلغاري جريجور ديميتروف.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى تغييرات أخرى، في الوقت الذي يشهد مشاركة عدة نجوم، منهم السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني على العالم، في منافسات بطولة كأس ليفر الاستعراضية.

ويحتل فيدرر المركز الثاني برصيد 6900، بينما يتربع نادال في الصدارة برصيد 8760 نقطة.

ترتيب اللاعبين:

الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 8760 نقطة.

السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 6900 نقطة.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث برصيد 6445 نقطة.

الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المركز الرابع برصيد 5980 نقطة.

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4890 نقطة.

الكرواتي مارين سيليتش في المركز السادس برصيد 4715 نقطة.

النمساوي دومينيك ثيم في المركز السابع برصيد 3825 نقطة.

البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الثامن برصيد 3755 نقطة.

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز التاسع برصيد 3595 نقطة.

الأميركي جون إيسنر في المركز العاشر برصيد 3470 نقطة.