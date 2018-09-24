يوفنتوس يتطلع لتخطي بولونيا والقبض على صدارة الكالتشو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يخوض يوفنتوس ونابولي، اختباراً لقدرتهما على ادخار الطاقة والحفاظ على التركيز، عبر مرحلة منتصف الأسبوع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يستضيف يوفنتوس فريق بولونيا، ويستضيف نابولي فريق بارما، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المرحلة السادسة من المسابقة.

ويحتل يوفنتوس حامل اللقب، صدارة الدوري برصيد 15 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في جميع مبارياته الخمس الأولى، ليتفوق بفارق 3 نقاط أمام نابولي، الذي كان أبرز منافسيه في الموسم الماضي وأنهاه في المركز الثاني.

ولا يتوقع أن يواجه يوفنتوس مهمة سهلة أمام بولونيا المنتشي بانتصاره الأول في الموسم، حيث تغلب على روما 2 - صفر في المرحلة الخامسة.

وحقق يوفنتوس الفوز على مضيفه فروسينوني بنتيجة 2 - صفر أيضاً، لكن التعادل السلبي ظل قائما طوال 80 دقيقة، قبل أن يحسم يوفنتوس المباراة بهدفين سجلهما كريستيانو رونالدو وفيدريكو بيرنارديسكي.

أما نابولي، فقد قدم أداءً مقنعاً في المباراة التي فاز فيها على مضيفه تورينو 3 - 1.

ويلتقي نابولي مساء الأربعاء، فريق بارما الوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى، والذي خسر أمام يوفنتوس 1 – 2، قبل أن يفجر مفاجأة بالفوز على إنتر ميلان 1 - صفر وعلى كالياري 2 - صفر.