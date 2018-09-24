فالفيردي: الجدل حول تقنية الفيديو المساعد لن ينتهي في الليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تسبب طرد المدافع الفرنسي كليمون لونجليه، لاعب نادي برشلونة، الذي قرره الحكم عقب اللجوء لتقنية الحكم الفيديو المساعد"VAR"، بالكثير من الجدل، خاصةً بعد اعتراف لاعب وسط جيرونا بيره بونس بأن الطرد ظالم، وقال المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي: "إن "الجدل" لن ينتهي حتى مع استخدام هذه التقنية".

وأكد فالفيردي: "المباراة كانت تحت سيطرتنا، ولكن اللعب بنقص عددي يقيدك كثيراً، بعيداً عن الطرد، هدفا جيرونا كان لهما أثر كبير في سير اللقاء بهذا الشكل، تحولنا من باحثين عن تعزيز هدف الفوز لساعين لتدارك الخسارة".

وحول طرد لونجليه في الدقيقة 35 من الشوط الأول، أوضح مدرب البلاوغرانا رأيه حول القرار: "اعتقدت أن الحكم لجأ لتقنية حكم الفيديو لمشاهدة واقعة تدخل لاعب الخصم على لونجليه، شاهدت عبر التلفزيون، وأجد الأمر صعباً في عدم اعتبارها اعتداء على الخصم، الأمر غريب بالنسبة لي، لأن مرفق يده اصطدم بشكل طبيعي نتيجة سقوطه، شاهدت بيري بونس يعتذر للونجليه على تدخله العنيف، الطرد غير مستحق".