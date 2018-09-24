قطار برشلونة يتوقف في محطة جيرونا بالدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:



عرقل نادي جيرونا انطلاقة برشلونة القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بإجباره لأصحاب الأرض على التعادل 2-2 على أرضية ملعب كامب نو.



البلوغرانا هيمنوا في الدقائق الأولى على وسط الميدان وتمكنوا من افتتاح التسجيل عن طريق النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 19.



وقبل نهاية الشوط الأول تمكن كريستان ستيواني من إدراك التعادل للضيوف، قبل أن يعود ذات اللاعب لتسجيل هدف التقدم لجيرونا في الدقيقة 51 وسط ارتباك واضح لمدافعي البرشا، بعدها بعشر دقائق عوض بيكيه عن خطأه وأدرك التعادل للبوغرانا، ولم يتمكن أي طرف من إضافة هدف جديد لتنتهي المباراة على هذه النتيجة.



ورغم التعادل قبض برشلونة على الصدارة بـ 13 نقطة، كما رفع جيرونا رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس.