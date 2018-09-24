رونالدو يقود يوفنتوس لتخطي عقبة فروسينوني في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لتخطي عقبة مضيفه فروسينوني في الدوري الإيطالي، وهزمه 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ 5.



الشوط الأول جاء قوياً من الطرفين لكن أصحاب الأرض تمكنوا من الحفاظ على نظافة شباكهم، وسط هجمات قوية من البيانكونيري.



وفي الشوط الثاني دفع المدرب اليغري بكامل أوراقه الرابحة ليتقمص النجم رونالدو دور البطولة ويفتتح التسجيل لليوفي في الدقيقة 82، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أضاف بيرنارديسكي الهدف الثاني لليوفي.



وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، بينما بقي فروسينوني في المركز قبل الأخير بنقطة.