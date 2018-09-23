ميلان يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل :



لم يستعد أحد كبار الأندية الإيطالية والأوروبية، نادي ميلان، توازنه بعد، بل على العكس واصل ترنحه هذا الموسم بتعادله، 2-2، أمام ضيفه أتالانتا، ضمن منافسات الجولة الـ5 .



تقدم ميلان بهدف مبكر حمل توقيع الأرجنتيني جونزالو هيجواين، فيما تعادل أليخاندرو جوميز لأتالانتا في الدقيقة 54.



وأعاد جياكومو بونافينتورا التقدم لميلان في الدقيقة 61، لكن إميليانو ريجوني، أدرك التعادل لأتالانتا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.



وارتفع رصيد ميلان إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف خلف أتالانتا، صاحب المركز الثاني عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.